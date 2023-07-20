За матеріалами СБУ до 15 років засуджено зрадника, який працював на фсб, щоб «отримати» квартиру в Криму

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який передавав до фсб розвіддані про Сили оборони на території Одещини.

Після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисник «зливав» агресору інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.

Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків «Джавелінів».

У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тис. дол.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині під час проведення ним розвіддіяльності на користь країни-агресора.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох «тестових» завдань перевела його в «режим очікування» до надходження основних вказівок.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8993

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