За матеріалами СБУ до довічного ув’язнення засуджено терористів, які у 2014 збили український літак Іл-76

Служба безпеки України продовжує системну роботу із викриття учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

У Дніпрі набув чинності вирок суду за фактом вчинення терористичного акту - збиття ракетною установкою військово-транспортного літака Іл-76 Збройних Сил України. Внаслідок попадання снаряду в літак, він загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Розгляд доказів, зібраних слідчими Служби безпеки України у межах досудового розслідування, тривав більше 5 років.

Колегія суддів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, після об’єктивного та неупередженого розгляду обставин і доказів, прийняла остаточне процесуальне рішення щодо вини організаторів та осіб, причетних до здійснення терористичного акту.

Остаточно, після розгляду апеляційної скарги, яка тривала майже рік, винесено вироки трьом терористам, винним у загибелі військовослужбовців ЗСУ.

Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що так званий голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «батальйон «Зоря», разом з А. Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О. Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту. З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК (переносним зенітно-ракетним комплексом), що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.

На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності. Зокрема, за наступними статтями Кримінального Кодексу України:

● ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

● ч.3 ст. 258 (терористичний акт);

● ч. 2 ст.437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Усім трьом терористам призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Источник: ssu.gov.ua

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