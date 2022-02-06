За матеріалами СБУ до восьми з половиною років засуджено «експрокурорку» тимчасово окупованого Алчевська

Служба безпеки України продовжує системні заходи із викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України.

Набув чинності вирок суду колишній співробітниці органів прокуратури України, яка зрадила присязі і перейшла на бік окупантів. У тимчасово окупованому Алчевську вона очолила підрозділ так званої «генеральної прокуратури ЛНР».

За даними слідства, жінка отримала від бойовиків керівну посаду у «прокуратурі» у 2015 році.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді «прокурора» міста, вона забезпечувала виконання і дотримання незаконно виданих окупантами «законів».

Зокрема, за вказівками ватажків терористичної «ЛНР» здійснювала контроль за перереєстрацією захоплених українських підприємств в органах окупаційної адміністрації та стягненням з них податків до «бюджету ЛНР»; чинила тиск на підприємницькі структури, санкціонувала незаконні затримання та арешти громадян України.

У 2017 році, на підставі зібраних СБУ доказів незаконної діяльності, поплічницю терористів було оголошено у загальнодержавний розшук. Їй заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння створенню, або діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Лисичанський міський суд, розглянувши обвинувальні матеріли за заочною процедурою, прийняв остаточне процесуальне рішення щодо вини правопорушниці та засудив її до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Термін покарання обчислюватиметься з дня затримання засудженої.

Вирок набрав законної сили.

Оперативні та слідчі дії щодо викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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