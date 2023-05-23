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За матеріалами СБУ підозру отримав митрополит УПЦ (МП) з Буковини

За матеріалами СБУ підозру отримав митрополит УПЦ (МП) з Буковини

Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».

Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8388

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