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За матеріалами СБУ постане перед судом сепаратист, який готував підлітків для служби у «ДНР»

За матеріалами СБУ постане перед судом сепаратист, який готував підлітків для служби у «ДНР»

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника «військово-патріотичного клубу» «Амазонки» на тимчасово окупованій території Донеччини. Насправді «заклад» масово готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої «ДНР».

Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб «запрацював» на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.

Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

● проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

● мали «військові звання»;

● зобов’язані були носити військову форму.

«Молодих бійців» готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах «ДНР», підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що «курсантів» ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення «незалежною державою».

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

● ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

● ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

● ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.

Документування антиукраїнської діяльності проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами СБУ постане перед судом сепаратист, який готував підлітків для служби у «ДНР»

Источник: ssu.gov.ua

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