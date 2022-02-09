За матеріалами СБУ повідомлено про підозру учасникам схеми розкрадання природного газу з державних сховищ на 250 млн грн

СБУ проводить системну роботу щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури у сфері нафтогазового комплексу. За матеріалами спецслужби повідомлено про підозру двом учасникам схеми привласнення природного газу, який був зарезервований для використання держустановами Міністерства фінансів.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року співробітники СБУ заблокували спробу незаконного відбору з державних сховищ понад 40 млн м3 природного газу. Завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти бюджетним збиткам на більше ніж 250 млн грн.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє представників комерційної структури. Вони намагались привласнити промислові обсяги блакитного палива.

Для реалізації оборудки зловмисники підробили документи нібито за підписом колишнього заступника Міністра фінансів України і передали їх до АТ «Укртрансгаз».

Через підробку організатори схеми намагались одержати право розпоряджатись десятками млн кубометрів природного газу з державних сховищ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Міністерством фінансів.

Источник: ssu.gov.ua

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