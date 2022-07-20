За матеріалами СБУ ще один російський агент отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту рф, який збирав для фсб суспільно-політичну інформацію в Україні.

Цього агента фсб контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті у березні.

Досудове розслідування встановило, що зловмисник під псевдонімом «Гєлєн» передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України.

Слідчі та контррозвідники СБУ зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з числа співробітників фсб, у тому числі й під прикриттям.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4654

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