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За матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які «штампували» посадовці харківської МСЕК

За матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які «штампували» посадовці харківської МСЕК

За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині. Це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року.

Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тис. доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

▪ чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);

▪ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);

▪ ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14278

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