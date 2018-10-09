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За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації «Русь триєдина»

За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації «Русь триєдина»

За матеріалами Департаменту захисту національної державності СБ України Харківський окружний адміністративний суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації «Русь триєдина».

Співробітники спецслужби встановили, що учасники організації, зокрема, були активними учасниками так званого «Антимайдану». Вони також вимагали проведення референдуму щодо федералізації України та організували низку хресних ходів центральними вулицями Харкова, під час яких закликали до створення фейкової «Харківської народної республіки» із подальшим входженням її до складу РФ.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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