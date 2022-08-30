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За матеріалами СБУ судитимуть директора «Russia Today»

За матеріалами СБУ судитимуть директора «Russia Today»

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу «RT» Антона Кузнєцова-Красовського.

Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про:

▪️ українців, як націю

▪️ існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: «Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!»

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи на кшталт «С.ка, этой страны не должно быть!». При цьому переконував глядачів у доцільності проведення так званої «спеціальної воєнної операції» на території України.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4950

Новости портала «Весь Харьков»

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