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За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 3 бойовиків, які захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв

За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 3 бойовиків, які захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.

Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.

За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.

Одним із засуджених є заступник командира так званої «1 роти 248-го піхотного батальйону лнр», який ще з 2015 року воював проти сил АТО.

Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ рф.

А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.

Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання «Шум» так званого «козачого союзу області війська Донського днр».

Згодом перейшов до батальйону «Восток» на «посаду» стрільця, а у березні 2023 року «поповнив» лави підрозділу міноборони рф під назвою «Шторм».

Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань.

Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій зс рф.

Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

● ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

● ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Джерело: https://t.me/SBUkr/8733

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