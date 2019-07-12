За матеріалами СБУ викритому на хабарі командиру підрозділу військової частини оголошено підозру

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі командира підрозділу однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області.

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець запровадив схему отримання неправомірної вигоди від підлеглих за приховування фактів скоєння правопорушень.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання командиром підрозділу тридцяти трьох тисяч гривень від солдата строкової служби за невжиття заходів реагування на самовільне залишення ним місця несення служби. Також фігурант провадження обіцяв не створювати штучних перешкод у службовій діяльності солдата.

Правоохоронці затримали командира підрозділу під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять п’ять тисяч гривень.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з військовою прокуратурою.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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