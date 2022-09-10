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За матеріалами СБУ за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури

За матеріалами СБУ за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо протиправної діяльності колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді.

Доведено, що чоловік з власної ініціативи «співпрацював» з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур.

Зокрема, йдеться про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених зс рф.

Для конспірації діяв через посередника.

Досудове розслідування проводилося у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із викриття шпигунської діяльності на користь агресора здійснювали оперативники та слідчі СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: ssu.gov.ua

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