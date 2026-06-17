Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 70

За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час «побачення з дівчиною»

За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час «побачення з дівчиною»

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки тюремний строк отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці теракту в Києві.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом помічник шеф-кухаря місцевого ресторану, який готував підрив воїна Національної гвардії України.

Для виконання завдання ворога агент придбав скутер, заклав у нього саморобну бомбу і залишив в одному з дворів у Дніпровському районі столиці.

Потім російські спецслужбісти виманили військового на місце запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною із чату знайомств.

Коли чоловік прибув на місце зустрічі, рашисти від імені віртуальної «знайомої» надіслали йому повідомлення, щоб він взяв зі скутера ключі нібито від її квартири.

Не побачивши у замку запалювання ключів, військовий швидко відійшов від замінованого транспортного засобу і тим самим врятував своє життя.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до вчинення підпалів на півночі України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» одразу після спроби знищення авто Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучено компоненти до саморобного вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на гру рф.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17821

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала агента фсб, який наводив російські удари по позиціях Сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині
Сегодня 10:54    32
БЕБ - незаконна торгівля у вейпшопах Чернівців
Сегодня 10:43    34
“Мне нужен обезбол и вода. Два дня уже без воды” — окупанти на Донеччині гниють без ліків та постачання
Сегодня 10:33    52
Ще двоє російських окупантів обрали життя та добровільно здалися в полон через державний проєкт “Хочу жити”
Сегодня 10:12    81
Україна та Албанія відкривають автомобільне сполучення між країнами
Сегодня 10:02    65
Кардіопрорив: у Львові випробували нову технологію ШокФаст, що лікує судини без швів і відкритих операцій
Сегодня 09:51    65
Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП
Сегодня 09:20    75
Процесс восстановления будет длиться какое-то время, будет стоить десятки миллионов гривен
Сегодня 09:12    87
У Дії запустили нову послугу для військових та їхніх сімей: подробиці
Сегодня 09:03    76
Лиманський напрямок: прикордонники безперервно ліквідовують окупантів (ВІДЕО)
Сегодня 08:55    81
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 