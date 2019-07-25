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За матеріалами СБУ засуджено бойовика незаконних збройних формувань «д/лнр»

За матеріалами СБУ засуджено бойовика незаконних збройних формувань «д/лнр»

У Запоріжжі за матеріалами Служби безпеки України до п`яти років позбавлення волі засуджено бойовика терористичних організацій «д/лнр».

Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року мешканець обласного центру приєднався до незаконних збройних формувань проросійських терористів. Перебуваючи на посаді стрілка так званої «11-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «Восток», чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військових на території Донецької області. З осені 2015 року зловмисник вступив до лнр, де ніс службу в «7-ій окремій мотострілковій бригаді 2-го армійського корпусу».

Після отриманого поранення бойовик повернувся додому на «реабілітацію» та тимчасово влаштувався на роботу до однієї з приватних охоронних структур Запоріжжя. Перебуваючи в місті, зловмисник продовжив підтримувати зв’язки з представниками терористичних організації «л/днр» та, за оперативною інформацією, планував повернутися на службу до бойовиків.

Наприкінці квітня цього року правоохоронці затримали бойовика за місцем проживання.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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