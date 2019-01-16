За матеріалами СБУ засуджено бойовика так званої «ДНР»

За матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2015 року мешканець населеного пункту Миронівський, що на Донеччині, приєднався до незаконних збройних формувань терористів.

Перебуваючи в складі угруповання на території тимчасово окупованого Дебальцево, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисник, зокрема, коригував артилерійські обстріли позицій українських військових.

За матеріалами СБУ Костянтинівський міськрайсуд визнав фігуранта справи винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Зловмисника оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Вирок набув законної сили.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»