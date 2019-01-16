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За матеріалами СБУ засуджено бойовика так званої «ДНР»

За матеріалами СБУ засуджено бойовика так званої «ДНР»

За матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2015 року мешканець населеного пункту Миронівський, що на Донеччині, приєднався до незаконних збройних формувань терористів.

Перебуваючи в складі угруповання на території тимчасово окупованого Дебальцево, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисник, зокрема, коригував артилерійські обстріли позицій українських військових.

За матеріалами СБУ Костянтинівський міськрайсуд визнав фігуранта справи винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Зловмисника оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Вирок набув законної сили.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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