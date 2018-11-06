За матеріалами СБУ засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»

За матеріалами Служби безпеки України Токмацький районний суд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що двадцятидворічний уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні «Оплот».

Правоохоронці затримали бойовика у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області, куди він приїхав відвідати родичів.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.

Викриття зловмисника проводилося Управлінням СБУ в Сумській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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