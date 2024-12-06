За матеріалами СБУ засуджено ще 11 зрадників, які воювали проти України

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 11 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Зловмисники перебували у складі окупаційних угруповань рф та штурмували позиції ЗСУ на Бахмутському, Торецькому та Сватівському напрямках.

Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон. Один із них здався нашим воїнам після того як вцілілі рашисти покинули його на полі бою з відірваною ногою, де він 4 дні чекав на евакуацію.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюрми.

Встановлено, що засуджені проживали на тимчасово захоплених частинах території на сході та півдні України.

Один із них – колишній військовий, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Тоді його зарахували до лав артилерійської бригади рф «Кальміус», у складі якої брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Після початку повномасштабної війни зрадника підвищили до командира відділення 1466-го мотострілецького полку збройних сил рф та відрядили атакувати селище Верхньокам’янське на Сіверському напрямку. Там його «кар’єра» завершилась.

Ще один зрадник займав посаду командира відділення у 12-му танковому полку країни-агресора. Під час боїв у районі Сватового зловмисник отримав наказ утримувати позиції рашистів у лісовому масиві поблизу райцентру.

Там його підрозділ був знищений українськими воїнами, а він як єдиний вцілілий потрапив у полон.

Інші бойовики воювали на посадах стрільців та операторів-навідників бойових машин піхоти та бронетранспортерів у лавах мотострілецьких бригад окупантів.

Вони брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ в районах Берестового та Лисичанська, а також обстрілювали позиції Сил оборони під Соледаром.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13545

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