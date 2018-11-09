За матеріалами СБУ засуджено учасницю терористичної організації «ДНР»
За матеріалами Служби безпеки України Шевченківський районний суд Чернівців засудив учасницю терористичної організації «ДНР» до десяти років позбавлення волі заочно.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканка одного з населених пунктів Донецької області у 2016 році приєдналася до лав незаконних збройних формувань. Зловмисниця виконувала завдання із вербування та комплектування особового складу терористичного угруповання «Восток».
Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання.
Зловмисницю оголошено у розшук.
Вирок набув законної сили.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua