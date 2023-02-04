За Минобороны взялись крепко

СБУ разоблачила руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток от уклонистов. Чиновники за разные суммы взяток «предлагали» мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. Сумма решения вопроса - 5 тыс баксов.

Во время обысков по месту работы и в домовладении одного фигуранта обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн. грн.

Джерело: https://t.me/vekha/58410

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