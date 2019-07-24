За нападения на пенсионерок грабителя отправили за решетку

В Харькове осудили за разбойные нападения 34-летнего мужчину. Суд признал его виновным в совершении разбоев (ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение января-марта осужденный совершил 3 разбойных нападения на пожилых женщин.

Злоумышленник промышлял возле станции метро «Студенческая». У выхода из подземки он выслеживал пожилых женщин, имевших при себе золотые украшения. Злоумышленник преследовал жертв до подъездов домов.

Дождавшись, пока пенсионерка зайдет в подъезд, грабитель под угрозой применения ножа, силой вырывал из ушей золотые сережки. Ювелирные изделия грабитель сдавал в ломбарды.

Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 66 до 81 года, в которых он отобрал украшения на общую сумму более 12,5 тысяч гривен.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, злоумышленника приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости