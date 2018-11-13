За незаконную переправку людей через границу двое жителей Харьковщины отправились за решетку

В Двуречанском районе суд признал виновными двух местных жителей в организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Двое мужчин в возрасте 30 и 54 года пытались переправить через государственную границу 3 лиц ромской национальности.

За то, что «проводники» помогут им попасть в Российскую Федерацию, нелегалы ​​должны были заплатить 12 тысяч российских рублей.

Переправу нелегалов злоумышленники организовали ночью.

Один из осужденных металлическими кусачками пытался повредить колючую проволоку и сделать проход через границу возле села Пески Двуречанского района.

Другой злоумышленник следил, чтобы их не заметили пограничники.

Однако нелегалов зафиксировали тепловизоры, после чего их сразу задержали пограничники.

Суд приговорил одного из них к 7,5 годам за решеткой, другому же назначил наказание на 3 месяца меньше.

Агентство Телевидения Новости