Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 54

За обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди на лаві підсудних опинилися працівники Державної міграційної служби України

За обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди на лаві підсудних опинилися працівники Державної міграційної служби України

Прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України завершено розслідування та 29.10.2018 направлено до Печерського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України та заступника начальника відділу паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України того ж Департаменту.

Посадовці отримали від мешканця Київської області неправомірну вигоду за прискорення виготовлення п'ятьом особам біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викрито махінації на ремонті доріг на суму 18,02 млн гривень
31.10.2018 09:48    202
В Киеве у полицейского чиновника в кабинете нашли 100 тысяч долларов
30.10.2018 17:09    177
СБУ блокувала чергову спробу дестабілізації ситуації в Україні через кримінальні кола
27.10.2018 08:41    173
СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій
25.10.2018 06:39    117
Суд оштрафовал экс-главу Эсхара, который отдавал подряды фирме брата
24.10.2018 13:09    196
Антикоррупционеры объявляют масштабную войну чиновникам
23.10.2018 17:22    343
Прокуратура АРК передала арештоване судно «НОРД» до АРМА
23.10.2018 10:08    126
20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России
20.10.2018 12:00    290
Рейтинг коррупции: украинцы обошли россиян на две позиции
19.10.2018 07:14    185
Чиновница "забыла" внести в декларацию квартиру - НАПК
18.10.2018 13:48    234
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 