За обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди на лаві підсудних опинилися працівники Державної міграційної служби України

Прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України завершено розслідування та 29.10.2018 направлено до Печерського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України та заступника начальника відділу паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України того ж Департаменту.

Посадовці отримали від мешканця Київської області неправомірну вигоду за прискорення виготовлення п'ятьом особам біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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