За один день у Харкові затримано 7 підозрюваних у співпраці з ворогом

Патрульні Харкова за сьогодні затримали сім підозрілих громадян, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час перевірки підозрілих осіб, або при зверненні пильних громадян поліцейські виявляють тих, хто робить фото різних об’єктів інфраструктури та техніки, передає інформацію про розташування українських сил ворогу, або в різний спосіб закликає до підтримання окупантів.

Всіх осіб поліцейські передали відповідним органам для подальшої перевірки на причетність до диверсійної діяльності та притягнення до відповідальності.

Патрульні звернулися до мешканців із проханням у разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти в поліцію.

Агентство Телевидения Новости