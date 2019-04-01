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За присвоение более 150 тысяч гривен наказали экс-начальника почтового отделения

За присвоение более 150 тысяч гривен наказали экс-начальника почтового отделения

За присвоение более 150 тысяч гривен наказали экс-начальника почтового отделения

В Харькове за злоупотребление служебным положением по ч. 1 ст. 364 УК Украины осудили 41-летнюю женщину - бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ОАО «Укрпочта».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 женщина присвоила более 150 тысяч гривен. Недостачу средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации.

В ходе досудебного следствия женщина полностью возместила причиненный ущерб и признала вину, на основании чего было заключено соглашение о признании виновности с прокурором.

Суд признал женщину виновной и назначил  ей наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год с лишением права в течение года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. 

Кроме того, она должна заплатить штраф в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Агентство Телевидения Новости

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