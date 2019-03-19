За псевдореферендуми на Донбасі засудили 147 осіб – прокуратура

Мітинг в окупованому Криму з вимогою до президента Росії Володимира Путіна визнати результати так званих «референдумів» на Донбасі, Сімферополь, 11 травня 2014 року

За організацію і проведення так званих «референдумів» 11 травня 2014 року на Донбасі суди оголосили 147 вироків. 85 осіб засуджено в Донецькій області і 62 – в Луганській, повідомили проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії в прес-службі прокуратури цих областей.

Реальний строк за ґратами отримали дві особи на Донеччині і 10 – на Луганщині. Максимальне покарання становить 8 років позбавлення волі за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Більшість засуджених (83 особи в Донецькій і 52 – в Луганській) отримали умовні покарання, зокрема, уклали угоду із обвинуваченням і були звільнені від його відбування.

«Дуже широко останнім часом прокуратура застосовує інститут укладання угод між підозрюваним і прокурором. Для чого це робиться? В першу чергу для скорочення терміну розгляду кримінального провадження судом. На жаль, ми маємо таку практику, що суди дуже довго розглядають справи цієї категорії, і в справах, які ми направили до судів без угод, ми маємо можливість сказати, що вони слухаються з 2015 року дотепер», – розповів Донбас.Реалії представник прокуратури Луганської області.

«Свідки, які були допитані в 2015 році, сьогодні в 2019 році можуть не проживати там, де вони жили раніше. Вони можуть не прибувати до суду, бо вони живуть в інших регіонах України. Врешті, прибувши до суду, вони кажуть, що не пам’ятають усіх тих даних, які були відомі їм кілька років тому».

У прокуратурі стверджують, що більшість осіб, які підозрюються в організації та проведенні «референдумів» зараз знаходяться на тимчасово непідкотрольній территорії Донбасу.

Зараз у розшуку перебуває 136 осіб на запит правоохоронних органів Луганської області і 28 осіб –Донецької області.

Источник: radiosvoboda.org

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