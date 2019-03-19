Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 28

За псевдореферендуми на Донбасі засудили 147 осіб – прокуратура

За псевдореферендуми на Донбасі засудили 147 осіб – прокуратура

Мітинг в окупованому Криму з вимогою до президента Росії Володимира Путіна визнати результати так званих «референдумів» на Донбасі, Сімферополь, 11 травня 2014 року

За організацію і проведення так званих «референдумів» 11 травня 2014 року на Донбасі суди оголосили 147 вироків. 85 осіб засуджено в Донецькій області і 62 – в Луганській, повідомили проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії в прес-службі прокуратури цих областей.

Реальний строк за ґратами отримали дві особи на Донеччині і 10 – на Луганщині. Максимальне покарання становить 8 років позбавлення волі за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Більшість засуджених (83 особи в Донецькій і 52 – в Луганській) отримали умовні покарання, зокрема, уклали угоду із обвинуваченням і були звільнені від його відбування.

«Дуже широко останнім часом прокуратура застосовує інститут укладання угод між підозрюваним і прокурором. Для чого це робиться? В першу чергу для скорочення терміну розгляду кримінального провадження судом. На жаль, ми маємо таку практику, що суди дуже довго розглядають справи цієї категорії, і в справах, які ми направили до судів без угод, ми маємо можливість сказати, що вони слухаються з 2015 року дотепер», – розповів Донбас.Реалії представник прокуратури Луганської області.

«Свідки, які були допитані в 2015 році, сьогодні в 2019 році можуть не проживати там, де вони жили раніше. Вони можуть не прибувати до суду, бо вони живуть в інших регіонах України. Врешті, прибувши до суду, вони кажуть, що не пам’ятають усіх тих даних, які були відомі їм кілька років тому».

У прокуратурі стверджують, що більшість осіб, які підозрюються в організації та проведенні «референдумів» зараз знаходяться на тимчасово непідкотрольній территорії Донбасу.

Зараз у розшуку перебуває 136 осіб на запит правоохоронних органів Луганської області і 28 осіб –Донецької області.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила російські спецслужби на вербуванні українських громадян (ВІДЕО
Сегодня 07:47    9
Доцент из ОРЛО заявил, что Украина «готовит для возвращения Донбасса виселицы и концлагеря»
18.03.2019 07:33    170
В 1 и 2 АК ВС РФ борятся с утечками информации на линиях радиосвязи
17.03.2019 12:10    179
В «днр» оккупанты кинули с дипломами студентов-медиков
17.03.2019 09:27    215
Росія доставила 21 вагон боєприпасів
16.03.2019 07:23    212
До суду передали 87 справ кримських депутатів-зрадників
15.03.2019 06:53    118
У личного состава российско-оккупационных войск на Донбассе спешно изымают гаджеты, — ГУР
13.03.2019 10:47    233
Весенний сезон перебежек или когда в СБУ явится с повинной «Ташкент»
11.03.2019 08:48    251
В ОБСЕ подтвердили кровавую трагедию в Макеевке: мужчине оторвало ноги
11.03.2019 06:35    679
Оккупанты в ходе «учений» оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов
10.03.2019 06:42    166
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 