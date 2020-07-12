Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:06
Просмотров: 24

За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини

За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини

За матеріалами Служби безпеки України протягом першого півріччя 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам. Ці посадовці загалом фігурують у 301 кримінальному провадженні.

Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав “данину” у посадовців інших держструктур. Сума хабара протягом року мала сягнути 1,8 мільйона гривень.

Інший випадок – посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності.

16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою.

Також серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності, – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо.

Окрім того, за матеріалами СБ України у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спроба дачі неправомірної вигоди Голові Фонду: нові подробиці справи
Сегодня 10:02    57
Експосадовця Держрибагенства підозрюють у недекларуванні статків
Сегодня 08:36    58
Контррозвідка СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України (ВІДЕО)
Сегодня 07:05    168
Експосадовця Держрибагенства підозрюють у недекларуванні статків
11.07.2020 11:02    102
Викрито громадянина, який за $800 тис. намагався підкупити голову Фонду держмайна
11.07.2020 09:36    138
Нові деталі у «справі Шайтанова»: його вербувальник із ФСБ керував терористами на Донбасі (АУДІО)
11.07.2020 07:44    135
Справа заволодіння 54 млн грн держбюджету: позиція НАБУ стосовно рішення ЄСПЛ
10.07.2020 10:20    140
Агитировали за "Запорожскую народную республику": СБУ задержала группу сепаратистов
10.07.2020 09:12    147
Конфлікт інтересів: НАЗК назвало топ-порушення посадовців за місяць
10.07.2020 07:29    121
Контррозвідка СБУ попередила диверсію ФСБ РФ на Луганщині (ВІДЕО)
09.07.2020 09:19    142
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 