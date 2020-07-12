За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини

За матеріалами Служби безпеки України протягом першого півріччя 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам. Ці посадовці загалом фігурують у 301 кримінальному провадженні.

Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав “данину” у посадовців інших держструктур. Сума хабара протягом року мала сягнути 1,8 мільйона гривень.

Інший випадок – посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності.

16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою.

Також серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності, – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо.

Окрім того, за матеріалами СБ України у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.

Источник: ssu.gov.ua

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