За пытки над ребенком с ДЦП няне грозит пять лет за решеткой. Когда приговор?

Уже больше года длится судебное разбирательство по делу Светланы Савченко, которую прокуратура обвиняет в пытках над несовершеннолетней девочкой Валерией Сандеви. Когда ребенку с тяжелой формой ДЦП нашли няню, мать и не подозревала, что уход за ее дочерью выльется в ее систематическое избиение и унижение.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Протягом лише трьох днів, з 13 по 15 березня 2018 року у різний час дитині завдано відкритою долонею більш ніж 10 ударів по оголеним ногам, більш ніж 10 ударів в область живота і більш ніж 10 ударів в область стегон і більш ніж 30 ударів в область обличчя а також численні удари в різні частини тіла - шиї рук, потилиці, пліч.

В ходе дебатов по данному делу, в заключительной речи прокуратура настаивала на максимально возможном наказании, а именно - пять лет за решеткой.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Остання без позбавлення волі може становити небезпеку для оточуючого суспільства. обставини, які пом'якшують покарання Савченко, відсутні. Ми не побачили каяття та сприяння встановленню обставин. Обставини, що обтяжують покарання вчинення злочину щодо особи з інвалідністю, яка перебуває в безпорадному стані.

Сама Светлана Савченко говорит, что с обвинением не согласна. Впрочем, материальный ущерб выплатить - готова, а вот моральный в одну гривну - нет. Ее защитник такую ​​позицию объясняет просто, якобы она уже так устала от судов, готова хоть что-то заплатить, чтобы все это скорее закончилось.

Светлана Савченко, обвиняемая

Все що було здійснено на протязі всього року тобто усі, все, ну, все судове засідання, всі процесуальні дії , які були вони не є скажемо так правдивими.

Адвокат обвиняемой Сергей Строгов во время своей речи, настаивал на том, что в судебном деле много грубых нарушений, таких как - участие в нем не уполномоченных лиц, а также все доказательства Строгов считает недопустимыми. Поэтому требует оправдать Савченко.

Сергей Строгов, адвокат обвиняемой Савченко

Я считаю все 18 доказательств которые предоставила прокурор, письменные доказательства, все недопустимыми об этом мной говорилось как и в ходе судебного следствия, в предыдущих судебных заседаниях. Так и сегодня мною подробно было скажем так оголошено, почему они недопустимы.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Оцінку доказам надасть безумовно суд тому я не в праві їх зараз критикувати. Він надав своє бачення цього процесу, доказів, яким шляхом вони збиралися. Він вважає так, проте ми іншої думки. Наполягаємо все ж таки на покаранні Савченко в будь-якому разі, тому будемо очікувати вироку суду.

Более того Сергей Строгов рассказал журналистам, что якобы еще в самом начале конфликта, Савченко предлагала матери девочки, Ларисе Сандеви одну тысячу долларов.

Сергей Строгов, адвокат обвиняемой Савченко

Я хотел бы сказать о двуличности матери потерпевшей Сандеви, Ларисы Васильевны. Дело в том, что ну для того чтобы просто, скажем так Сандеви от неё отцепилась Савченко предлагала ей деньги и немаленькие и причиной отказа было просто, на рассуждения Сандеви Ларисы Васильевны, маленькая сумма.

Впрочем, в телефонном разговоре Лариса Сандеви новостям АТН сообщила, что никто и никогда денег ей не предлагал, чтобы она забрала заявление. Более того, Лариса Сандеви запросила моральный ущерб в сумме одной гривны и настаивает на том, чтобы добиться максимального законного наказания для Светланы Савченко. Свое решение судья Денис Цвирюк объявит уже в эту пятницу.

Агентство Телевидения Новости