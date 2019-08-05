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За разбойное нападение на иностранца двое харьковчан отправились за решетку

За разбойное нападение на иностранца двое харьковчан отправились за решетку

За нападение на турецкого бизнесмена суд вынес пригвор двум харьковчанам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения по предварительному сговору группой лиц с угрозой применения насилия, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в мае 2018 года трое мужчин по сговору совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции. Злоумышленники надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил иностранец. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена - 28-летний граждане Азербайджана. 

Грабители, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и потребовали рассказать, где хозяин хранит деньги. 

Однако оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4 тысяч гривен наличности.

Злоумышленники забрали деньги и обыскали квартиру. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон «Apple Iphone 7», часы марок «Patek Philippe» и «Danier Chin», брендовую спортивную куртку и кожаный ремень и ушли. 

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, суд назначил 26-летнему злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы. 

Материалы дела по третьему соучастнику преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.

Агентство Телевидения Новости

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