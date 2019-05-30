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За серию квартирных краж в Московском районе харьковчанина отправили за решетку

За серию квартирных краж в Московском районе харьковчанина отправили за решетку

Суд своим приговором признал виновным ранее неоднократно судимого за корыстные преступления 32-летнего харьковчанина в совершении ряда квартирных краж в Московском районе Харькова по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в течение июля 2017 - марте 2018 Московском районе города злоумышленник совершил пять квартирных краж.

Жертвами вора становились жители нижних этажей. В их квартиры он проникал через окна, преимущественно, отжимая рамы. 

Из помещений злоумышленник выносил ценные вещи: технику, изделия из золота и деньги. 

Общая сумма похищенного составила около 200 тысяч гривен. 

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы и удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на сумму почти 120 тысяч гривен.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

 

Агентство Телевидения Новости

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