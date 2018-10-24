За совершение "пьяного" ДТП будут судить водителя, который сбил 3 человек на остановке в Васищево

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего водителя, который, будучи нетрезвым, совершил смертельное ДТП, въехав в остановку общественного транспорта в поселке Васищево.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть одного человека и приведшее к травмированию еще двух лиц (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, 14 сентября в Васищево нетрезвый водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в автобусную остановку.

В результате ДТП погибла 42-летняя женщина, которая стояла возле остановки. Еще два человека (женщины 49 и 53 лет) получили многочисленные травмы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Агентство Телевидения Новости