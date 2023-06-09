Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 106

За терактом на Каховській ГЕС стоїть військово-політичне керівництво рф

За терактом на Каховській ГЕС стоїть військово-політичне керівництво рф

Низка наявних прямих і непрямих свідчень доводять причетність військово-політичного керівництва московії та її військ до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників”, ― повідомив представник ГУР МО України.

Андрій Юсов нагадав, що Україна неодноразово наголошувала на мінуванні ворогом споруд Каховської ГЕС, а російський теракт спрямований на те, щоб зірвати контрнаступальні дії українських Сил безпеки та оборони.

"Те, що за тиждень перед терактом до нормативно-правової бази рф було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, ― це явка з повинною", ― сказав представник ГУР МО України.

Підсумовуючи, Андрій Юсов зазначив, що весь сектор Сил безпеки та оборони України продовжує формувати та наповнювати доказову базу, аби покарати росію за вчинений нею жахливий злочин.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міни та пляжі у Харкові
Сегодня 09:45    49
Повстання українських селян в Нікополі у 1919 році
Сегодня 09:33    57
Імпорта у росію через треті країни ламає санкції
Сегодня 09:21    77
21 українська IT-компанія відкрила офіс у Польщі від початку повномасштабної війни
Сегодня 09:09    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:05    87
Турецкий банк начал обнулять и закрывать счета россиянам
Сегодня 08:59    106
Харківщина. 9 червня
Сегодня 08:54    100
СБУ викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права
Сегодня 08:48    99
Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD
Сегодня 08:37    140
Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters
Сегодня 08:15    134
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 