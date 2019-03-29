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За три місяці роботи у ДБР 5794 кримінальних провадження – Роман Труба

За три місяці роботи у ДБР 5794 кримінальних провадження – Роман Труба

Протягом трьох місяців роботи ДБР здійснювало досудове розслідування у 5794 провадженнях: 510 із них вже скеровано до суду. Про це повідомив Директор ДБР Роман Труба під час презентації результатів роботи Державного бюро розслідувань за 2018 рік.

«Протягом минулого року усі зусилля ми скерували для того, щоб слідчі ДБР восени розпочали роботу та зареєстрували перші провадження. Для цього ми провели найбільший конкурс та забезпечили умови для початку роботи працівників ДБР. 27 листопада 2018 року відбулося те, для чого ми працювали: ДБР відкрило перші провадження. Усього за три місяці їх вже було майже 6 тисяч», – розповів під час брифінгу Роман Труба.

Він повідомив, що найбільше проваджень у Полтавського, Київського та Краматорського територіальних управлінь ДБР – 1129, 905 та 845 відповідно.

Роман Труба зауважив, що у провадженнях ДБР найбільше фігурують представники правоохоронних органів – 2826 осіб. Особи, які вчинили військові злочини – 2294, судді – 202, високопосадовці – 7.

«Серед представників правоохоронних органів найбільше фігурують працівники Національної поліції України – 2201 людина. Хочу пояснити, що нам підслідні усі правоохоронці – від патрульних до керівників підрозділів. Тому така кількість осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, є зрозумілою. Серед інших правоохоронців, які є учасниками проваджень ДБР: 226 – з органів прокуратури, 92 – з СБУ, 91 – з ДФС», – розповів Роман Труба.

Окремо Директор ДБР звернув увагу на розслідування фактів порушення прав людини під час роботи правоохоронних органів:

«Сьогодні ДБР здійснює досудове розслідування у 22 провадженнях за ознаками катування. Це – одна з найскладніших категорій справ. Протягом усього часу в Україні розслідування цих фактів не мало результатів. Ми налаштовані отримати у цьому році обвинувальні акти за цією категорією справ. Також ДБР проводить досудове розслідування у 442 провадженнях за ознаками перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством. У березні за цією статтею до суду вже скеровано обвинувальний акт».

Директор ДБР повідомив, що 510 обвинувальних актів вже скеровано до суду: 499 – з обвинувальними актами. Більшість з них стосується військових злочинів.

Источник: dbr.gov.ua

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