За власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку окупантів: викрито чергового колаборанта
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у смт Куп‘янський-Вузловий місцевий мешканець, маючи власне СТО, з березня активно співпрацював з окупантами.
Колаборант за власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку російських військових, чим забезпечував її використання для подальшої агресії РФ на Харківщині.
Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.