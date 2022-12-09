Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:28
Просмотров: 143

За власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку окупантів: викрито чергового колаборанта

За власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку окупантів: викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у смт Куп‘янський-Вузловий місцевий мешканець, маючи власне СТО, з березня активно співпрацював з окупантами.

Колаборант за власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку російських військових, чим забезпечував її використання для подальшої агресії РФ на Харківщині.

Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 