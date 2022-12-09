За власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку окупантів: викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у смт Куп‘янський-Вузловий місцевий мешканець, маючи власне СТО, з березня активно співпрацював з окупантами.

Колаборант за власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку російських військових, чим забезпечував її використання для подальшої агресії РФ на Харківщині.

Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости