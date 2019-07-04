За убийство 7-летнего сына мужчина предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя пгт. Шевченково по обвинению в убийстве его 7-летнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, в конце февраля этого года мужчина «воспитывал» своих малолетних детей. По мнению отца, семилетний мальчик и восьмилетняя девочка плохо себя вели и баловались. Сначала обвиняемый отругал сына, а затем схватил его и швырнул на металлическую стойку кровати. Ребенок ударился теменной частью головы. Почти сразу травмированный мальчик начал жаловаться на сильную боль. Его тошнило, ему было трудно ходить, потому что его шатало.

Однако злоумышленник не вызывал «скорую» сыну и запрещал делать это жене. Ребенок ослаб и уже не вставал с постели.

Лишь на пятые сутки в семью пришли гости. Они увидели, что с ребенком не все в порядке, и вызвали врачей.

Однако медики, приехавшие по вызову констатировали смерть мальчика. По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил черепно-мозговую травму с многочисленными кровоизлияниями, перелом линейного свода черепа с последующим отеком головного мозга.

Следует отметить, что семья погибшего первоклассника состояла на учете в местной службе по делам семьи и молодежи, поскольку глава семьи уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Когда девочке еще не исполнилось четыре года, отец также воспитывал ее побоями. Он несколько раз ударил дочь в живот. Дети получила травму в виде разрыва одного из внутренних органов.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости