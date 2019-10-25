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За убийство пенсионера на Харьковщине задержали жителя соседней области

За убийство пенсионера на Харьковщине задержали жителя соседней области

Полицейские задержали жителя Луганской области за убийство пожилого мужчины. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об обнаружении тела соседа без признаков жизни утром 24 октября в полицию сообщил житель села Новопросянское.

Во время осмотра места происшествия на теле 73-летнего хозяина дома были обнаружены рубленые раны головы.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 60-летний житель Луганской области, ранее судимый за аналогичные преступления.

Як выяснилось, злоумышленник в течение года жил в доме погибшего и помогал ему по хозяйству. 

Вечером 23 октября, после совместного употребления алкоголя между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник топором нанес удар по голове хозяину дома, от чего мужчина скончался.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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