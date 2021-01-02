За збут наркотиків в Україні відтепер каратимуть жорсткіше: внесено зміни до законодавства
В Україні 31 грудня 2020 року набули чинності зміни до законодавства, які відміняють право внесення застави за злочини, які пов’язані зі збутом і оборотом наркотиків. Про це йдеться у повідомленні видання «Голос України».
До частини четвертої статті 183 КПК України додали пункт 5, який стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Згідно з новими нормами, особи, яких викрили на незаконних оборудках із наркотиками, повинні бути взяті під варту без можливості внесення застави.
Покарання передбачається за такі дії, що пов’язані з наркотиками:
● незаконне виготовлення,
● купівля,
● зберігання,
● транспортування,
● пересилання
● продаж.
Закон вступив у дію наступного дня після його публікування, тобто з 31 грудня 2020 року.
Источниа: sprotyv.info