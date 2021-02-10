Забайкальский следователь крал айфоны из вещдоков по делу о краже айфонов

Ингодинский районный суд Читы назначил три года условно с испытательным сроком в четыре года бывшему следователю Булату Шагдарову по обвинению в продаже айфонов из вещественных доказательства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Шагдарова признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) и присвоении чужого имущества, (часть 3 статьи 160 УК).

В 2017-2018 годах Шагдаров расследовал дело подполковника полиции Дмитрия Неделькина, который продал 15 изъятых у граждан Китая нелегальных айфонов марок Apple и Sony. Следователь в свою очередь украл айфоны из вещдоков и продал их знакомому за 15 тысяч рублей.

Источник: breakingmad.me

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