Кримінал
Сегодня 11:45
Забив співмешканку до смерті: на Харківщині затримано зловмисника

Поліцейські Чугуївщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

10 березня до поліцейського офіцера Новопокровської громади надійшла інформація про смерть 42-річної жінки.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що напередодні між жінкою та її співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту 44-річний чоловік завдав потерпілій численні удари. Після сварки вони лягли спати, однак вранці жінка вже не прокинулася.

За висновком експерта, смерть потерпілої настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчинені кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Март
Архив новостей

