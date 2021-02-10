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Забрали мобильный, деньги и зимнюю куртку: на Холодной горе ограбили мужчину

Забрали мобильный, деньги и зимнюю куртку: на Холодной горе ограбили мужчину

Сегодня ночью на платформе автовокзала в Холодногорском районе двое неизвестных брызнули мужчине в лицо из газового баллончика, а затем украли у него мобильный телефон, деньги и зимнюю куртку, после чего сбежали.

Как сообщили в УПП Харьковской области, патрульные быстро нашли мужчин, которые были похожи по описанию на нападавших. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре вещей у задержанных были обнаружены и изъяты мобильный телефон и куртка потерпевшего.

Агентство Телевидения Новости

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