Задержали совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра, в котором погибли 64 человека

В Польше задержали экс-генерального директора "Кемеровского кондитерского комбината" Вячеслава Вишневского, который является совладельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня".

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России.

Его подозревают в даче взятки. Сообщается, что в 2013-2014 годах Вишневский через посредника передал 7 миллионов рублей взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области.

После пожара следователи выявили множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Заочно суд арестовал Вишневского еще в прошлом году. Тогда он был объявлен в международный розыск. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 13 детей.

Агентство Телевидения Новости