Задержали злоумышленников, которые обокрали обменку на полтора миллиона

Правоохранители задержали двух мужчин, обвиняемых в ограблении пункта обмена валюты. Произошло ограбление месяц назад на проспекте Героев Сталинграда: один из мужчин, дождавшись пока кассирша будет закрывать помещение, затолкал ее внутрь и ударил в лицо. Женщине даже понадобилась медицинская помощь. После чего из кассы обменки забрал полтора миллиона гривен. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник имел сообщника, который следил снаружи, чтобы никто не вошел. Сегодня у подозреваемых прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли один миллион гривен.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры в Харьковской области:

Один із них є колишнім правоохоронцем, а саме співробітником поліції. Вони є несудимими, офіційно непрацевлаштовані. Щодо мотивів своїх дій вони наразі нічого не пояснюють, наразі ніяких показів і свідчень вони не дають. Також щодо вчиненого, то воно схоже ще на ряд інших злочинів, які були скоєні на території Харкова останнім часом.

Сейчас мужчин подозревают в совершении шести разбойных нападений в разных районах Харькова. Обоим задержанным по тридцать три года, они уроженцы Луганской области.

Елена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской обл.:

Підозрюються у вчиненні розбійних нападів на пункти обміну валют протягом 2019-2021 років. 17 травня чоловікам повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В случае, если их вина будет доказана в суде, мужчины могут сесть за решетку на срок от восьми до пятнадцати лет.

Агентство Телевидения Новости