Криминал
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08.01.2018 17:46
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Задержан человек, который объективно подозревается в убийстве Ноздровской

Задержан человек, который объективно подозревается в убийстве Ноздровской

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", – сказал А.Шевченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что по его информации убийцей И.Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию".

"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходные", - написал он.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

Источник: interfax.com.ua

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