Криминал
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08.01.2018 19:37
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Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской

Задержан подозреваемый в убийстве НоздровскойОб этом сегодня после оперативного совещания заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, правоохранители воссоздали маршрут движения Ирины Ноздровской в день её исчезновения, опросили водителей маршрутных автобусов, жителей села Демидов.

«Используя весь массив этих данных, которые мы получили — технические возможности, допросы водителей и установленных людей, которые двигались от метро «Героев Днепра» до Демидова, нами была полностью воссоздана картина с 17.00 до 18.00 часов. Потому сегодня следователями было принято решение — в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса был задержан подозреваемый», — рассказал Аброськин.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия с подозреваемым, ищут свидетелей и ждут результатов экспертиз.

По информации источников «Украинской правды», в убийстве Ноздровской подозревается родственник Дмитрия Россошанского, который осенью 2015 года насмерть сбил сестру убитой.

Доказательства по делу об этом ДТП собирала сама Ноздровская. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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