Задержана харьковчанка, пытавшаяся отобрать у пенсионерки квартиру

Злоумышленница незаконно лишила свободы 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Сообщение о том, что неизвестные пытаются завладеть 3-комнатной квартирой пожилой женщины, поступило в полицию в конце января от родственников пенсионерки.

В ходе следственно-розыскных действий полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, чтобы завладеть ее жильем. Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связи с семьей, под предлогом ухода злоумышленница вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу недвижимости.

2 февраля в ходе осуществления оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно держала пенсионерку.

В настоящее время 53-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости