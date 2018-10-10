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Задержание педофила на Харьковщине: полиция открыла уголовное дело

Задержание педофила на Харьковщине: полиция открыла уголовное дело

Как сообщалось, вчера в Безлюдовке местные жители своими силами разоблачили и задержали мужчину, подозреваемого в педофилии.

В полиции рассказали подробности инцидента.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 октября в полицию обратилась 33-летняя жительница Безлюдовки. 

Она сообщила, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. 

Злоумышленника задержали родственники девочки и вызвали следственно-оперативную группу. 

Полицейские выяснили, что злоумышленнику 66 лет, он харьковчанин.

Следователем Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. 

Следствие проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

 

Агентство Телевидения Новости

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