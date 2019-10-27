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Задержанного в харьковском аэропорту заммэра Днепра отпустили под залог

Задержанного в харьковском аэропорту заммэра Днепра отпустили под залог

Суд отпустил подозреваемого в причастности к присвоению государственных средств заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко под залог в 600 тысяч гривен.

"600 тысяч гривен за Михаила Лысенко оплатили сразу после избрания меры пресечения, поэтому в СИЗО он не попал", - говорится в сюжете ТСН.

По словам коллег, уже в понедельник, 28 октября, Лысенко ждут на работе.

Лысенко находился в розыске с сентября текущего года.

В мэрии объясняли, что чиновник сначала был в заграничной командировке, а затем в отпуске. 

Пограничники задержали его в харьковском аэропорту, когда чиновник прилетел в Украину из Турции.

Ранее Лысенко вручили подозрение заочно, потому что он находился за пределами Украины.

Лысенко, наряду с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика, подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Агентство Телевидения Новости

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