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Задержаны еще трое участников преступной группы, занимавшейся квартирными кражами

Задержаны еще трое участников преступной группы, занимавшейся квартирными кражами

Накануне, 16 февраля, полицейские задержали троих членов преступной группы, специализировавшейся на квартирных кражах. Ранее, в ноябре прошлого года, были задержаны трое их сообщников после того, как они совершили очередную кражу. Путем подбора ключей к замку входной двери фигуранты проникли в квартиру на проспекте Гагарина и завладели вещами владельца.

Разоблачили преступную группу оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областной полиции. В состав группы входили шесть человек – выходцы из других стран и жители разных областей. Большинство участников уже имеют судимости за различные преступления, в том числе и имущественные.

В ходе следствия установлена ​​причастность преступной группы к совершению 9 квартирных краж на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. На основании полученных улик всем злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношение шестого участника мера будет избираться 18 февраля.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Харьковской областной прокуратурой.

Агентство Телевидения Новости

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