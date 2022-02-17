Задержаны еще трое участников преступной группы, занимавшейся квартирными кражами

Накануне, 16 февраля, полицейские задержали троих членов преступной группы, специализировавшейся на квартирных кражах. Ранее, в ноябре прошлого года, были задержаны трое их сообщников после того, как они совершили очередную кражу. Путем подбора ключей к замку входной двери фигуранты проникли в квартиру на проспекте Гагарина и завладели вещами владельца.

Разоблачили преступную группу оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областной полиции. В состав группы входили шесть человек – выходцы из других стран и жители разных областей. Большинство участников уже имеют судимости за различные преступления, в том числе и имущественные.

В ходе следствия установлена ​​причастность преступной группы к совершению 9 квартирных краж на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. На основании полученных улик всем злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношение шестого участника мера будет избираться 18 февраля.

Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Харьковской областной прокуратурой.

Агентство Телевидения Новости