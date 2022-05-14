Загарбники викрали 2 389 українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення загарбники викрали 2389 українських дітей, але після звільнення захоплених територій ми можемо дізнатися про значно більші цифри.

Про це заявила радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, співголова координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного часу Дар'я Герасимчук на брифінгу «Примусове вивезення українських дітей до росії», який відбувся у медіацентрі Україна-Укрінформ.

“Говорячи про примусове вивезення наших дітей до російської федерації, різні джерела дають різні цифри. Ми опираємося на наявні офіційні дані: 2389 дітей були викрадені. Частково ми знаємо, хто ці діти і де вони знаходяться, частково ведуться пошукові дії. Задіюються міжнародні організації, в тому числі Міжнародний Червоний Хрест. Але ті цифри, що ми сьогодні озвучуємо, вони приблизні, адже ми ще не зайшли в окуповані території. Я думаю, що ці цифри можуть збільшитися в рази. Кожна українська дитина, як і кожен український громадянин, повинна повернутися на територію України. Кожен випадок повернення — це окремий алгоритм дій, навіть окрема спецоперація”, - сказала Герасимчук.

Вона зазначила, що у росії говорять про вивезення близько 200 тисяч українських дітей. рф заявляє, що вони евакуюють дітей з небезпечних зон. Але якщо дитина була евакуйованою, на неї повинні одразу складатися всі документи, її мають відразу повертати. Цього ж у росії ніхто не збирається робити.

“З правової точки зору не можна взагалі говорити про евакуацію. Ми говоримо про примусове переміщення (якщо це на окуповані території України) або про примусову депортацію (якщо це до областей росії). Звісно, про законність такої процедури не може йти мова, тому що, згідно з Женевською конвенцією, будь-яке переміщення заборонено.

Те ж саме, коли вони заявляють про можливість усиновлення в росії українських дітей. Оскільки російська федерація ратифікувала конвенцію ООН з прав дитини, згідно зі ст. 21-ю, кожна країна забезпечує проведення процедури усиновлення відповідно до всіх правил і з дозволу спеціального органу країни, який уповноважений це робити. В Україні, згідно з Сімейним кодексом, таким уповноваженим органом є Національна соціальна сервісна служба, а до них не надходило ніяких запитів щодо надання дозволу на усиновлення українських дітей. Навіть якщо запити будуть надходити, звичайно, дозвіл на це не надаватиметься”, - пояснила Герасимчук.

24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст і сіл.

Источник: ukrinform.ua

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