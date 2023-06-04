Загибель людей біля укриття у Києві: суд прийняв рішення щодо підозрюваних
Голосіївський суд Києва прийняв рішення щодо підозрюваних у справі про закрите укриття в поліклініці під час обстрілу росією
Про це інформує RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Так, охоронець поліклініки Вадим Мошкін був затриманий і залишений під вартою на 2 місяці. Він визнав свою вину, стверджуючи, що не встиг впустити людей в укриття під час тривоги.
Керівник поліклініки Олег Шугалевич був відправлений під цілодобовий домашній арешт, а заступник директора Василь Десик залишився під аналогічним заходом на 2 місяці.
Заступницю голови райадміністрації Ірину Алексеєнко також відправили під цілодобовий домашній арешт, підозрюючи її у службовій недбалості, що призвела до смерті людей.
Трагедія сталася в Деснянському районі Києва, коли рф атакувала столицю ракетами й дронами.
Джерело: regionews.ua