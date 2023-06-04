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Загибель людей біля укриття у Києві: суд прийняв рішення щодо підозрюваних

Загибель людей біля укриття у Києві: суд прийняв рішення щодо підозрюваних

Голосіївський суд Києва прийняв рішення щодо підозрюваних у справі про закрите укриття в поліклініці під час обстрілу росією

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Так, охоронець поліклініки Вадим Мошкін був затриманий і залишений під вартою на 2 місяці. Він визнав свою вину, стверджуючи, що не встиг впустити людей в укриття під час тривоги.

Керівник поліклініки Олег Шугалевич був відправлений під цілодобовий домашній арешт, а заступник директора Василь Десик залишився під аналогічним заходом на 2 місяці.

Заступницю голови райадміністрації Ірину Алексеєнко також відправили під цілодобовий домашній арешт, підозрюючи її у службовій недбалості, що призвела до смерті людей.

Трагедія сталася в Деснянському районі Києва, коли рф атакувала столицю ракетами й дронами.

Джерело: regionews.ua

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